' Fashion & Talents' Piazza di Spagna diventa passerella a cielo aperto 

Roma, 18 set. (Adnkronos) - Piazza di Spagna si è trasformata in una passerella a cielo aperto per la settima edizione di “Fashion & Talents”, ormai un appuntamento fisso nella Capitale. L'evento è stato organizzato, mercoledì 17 settembre da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design, con il patrocinio dell'assessorato ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Hanno sfilato le creazioni degli studenti di Fashion Design di Accademia del Lusso e i lavori creativi di giovani stilisti provenienti dall'università Harper College (Illinois, Usa), riconosciuta per l'approccio laboratoriale e sperimentale della propria offerta formativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

