Un lampo di luce per unire mare e monti come facevano gli antichi popoli della Lunigiana e ricordare Dante Alighieri, morto la notte tra 13 e 14 settembre del 1321. Un telegramma di fuoco ha attraversato il cielo passando di vetta in vetta, da città e borghi montani tra i luoghi da Dante citati o visitati, per commemorare la sua vita e l’opera nella data del suo trapasso. L’evento, che è stato rinviato per il maltempo doveva svolgersi sabato sera, è progettato e proposto dall’ Archeoclub ApuoLigure dell’ Appennino Tosco Emiliano ed è condiviso e patrocinato da ben 26 Comuni delle province di Lucca-La Spezia-Massa Carrara-Parma e Reggio Emilia, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Parco dell’Appennino Tosco Emiliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fascio di luce per Dante. Un ’telegramma’ di fuoco onora il Sommo Poeta