Farete tanti errori ma serviranno a crescere figli felici | il consiglio del professore di Harvard ai genitori

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Essere genitori non significa essere perfetti. Quando si cresce un bambino, sbagliare è inevitabile, ma la maggior parte degli errori non lascia traccia se l’impianto educativo è solido. Per questo Arthur Brooks, professore di Harvard e padre di tre figli, invita i genitori a non preoccuparsi troppo degli inciampi e a trasformare le cadute in occasioni di crescita e a liberarsi dal mito della perfezione, puntando su presenza, calore e coerenza come basi della felicità familiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

