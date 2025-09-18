Far west con bastonate e spray urticante a Divaccia | picchiati due settantenni

Triesteprima.it | 18 set 2025

Un uomo e una donna aggrediscono a bastonate due settantenni, e inizia una battaglia a colpi di spray al peperoncino fino all’arrivo della polizia: è successo martedì 16 settembre, in pieno giorno, nella zona di Divaccia. Erano circa le 13 quando un uomo di 52 anni originario del posto e la sua. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

