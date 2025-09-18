Familiar Touch prendersi cura degli altri | incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant
Una donna malata di Alzheimer alle prese con la sua vita quotidiana in un centro specializzato. Una storia semplice e toccante, dal punto di vista della malata, senza insistere nella retorica della malattia. Familiar touch arriva nelle sale dopo essere stato premiato a Venezia 2024. Incontro con la regista e la protagonista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: familiar - touch
Familiar Touch di Sarah Friedland: dal 25 settembre al cinema dopo il trionfo a Venezia
“Perderlo significherebbe trascurare un’opera d’arte rara.” - The Observer. FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland dal 25 settembre al cinema. - X Vai su X
Una donna mette in discussione se stessa dopo aver cominciato una nuova vita in una casa di cura. Familiar Touch, diretto da Sarah Friedland, è distribuito da Fandango e in uscita giovedì 2 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Familiar Touch, prendersi cura degli altri: incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant; Una esordiente, Sarah Friedland, vince a Venezia con Familiar Touch; Taxi Monamour, la recensione.
Familiar Touch, un film delicato e toccante - Il poetico film di Sarah Friedland premiato a Venezia 81. Segnala mymovies.it
Familiar Touch, da giovedì 2 ottobre al cinema - Una donna mette in discussione se stessa dopo aver cominciato una nuova vita in una casa di cura. mymovies.it scrive