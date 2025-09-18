Familiar Touch prendersi cura degli altri | incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant

Comingsoon.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna malata di Alzheimer alle prese con la sua vita quotidiana in un centro specializzato. Una storia semplice e toccante, dal punto di vista della malata, senza insistere nella retorica della malattia. Familiar touch arriva nelle sale dopo essere stato premiato a Venezia 2024. Incontro con la regista e la protagonista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

familiar touch prendersi cura degli altri incontro con la regista sarah friedland e la protagonista kathleen chalfant

© Comingsoon.it - Familiar Touch, prendersi cura degli altri: incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant

In questa notizia si parla di: familiar - touch

Familiar Touch di Sarah Friedland: dal 25 settembre al cinema dopo il trionfo a Venezia

Familiar Touch, prendersi cura degli altri: incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant; Una esordiente, Sarah Friedland, vince a Venezia con Familiar Touch; Taxi Monamour, la recensione.

familiar touch prendersi curaFamiliar Touch, un film delicato e toccante - Il poetico film di Sarah Friedland premiato a Venezia 81. Segnala mymovies.it

familiar touch prendersi curaFamiliar Touch, da giovedì 2 ottobre al cinema - Una donna mette in discussione se stessa dopo aver cominciato una nuova vita in una casa di cura. mymovies.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Familiar Touch Prendersi Cura