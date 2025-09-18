ROMA – A volte li chiamano speciali, altre mitici; più spesso guerrieri. Nonostante l’accezione positiva, però, nessuna persona con SMA ama questi termini, perché mettono in secondo piano la persona a favore di una narrazione epica e poco rappresentativa. Ecco perché anche quest’anno la chiave scelta non è l’eroismo ma l’ironia, con il video che vede protagonista l’attrice Lucia Ocone. “Veronika presenta Guerrierò” è infatti il video della nuova campagna di Famiglie SMA Tutta un’altra SMA, al via fino al 20 settembre per sostenere e migliorare la qualità della vita delle persone con atrofia muscolare spinale attraverso il numero solidale 45585 (2 euro con l’sms da rete mobile, 5 o 10 euro da rete fissa). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Famiglie Sma e Lucia Ocone presentano “Guerrierò”, la campagna che non vuole eroi