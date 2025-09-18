Famiglie del territorio Alla Biagioni Marmi c’è la quinta generazione
Un dato significativo per un' azienda garfagnina, dinamica e innovativa, giunta alla quinta generazione. Parliamo della ditta Biagioni Marmi di Castelnuovo in attività da oltre un secolo, nel capoluogo garfagnino, sempre in crescita, attenta alle novità e alle richieste del mercato. La sua storia. Intorno al 1910, i fratelli Pietro e Alfredo Biagioni iniziarono il lavoro di scalpellini detti anche "picchiarini" nei pressi del Ponte Nuovo, frantumando con grossi martelli le pietre, passando poi in seguito alla lavorazione del marmo. Pietro, però, morì in un tragico incidente stradale e il fratello Alfredo rimase solo nella conduzione dell'attività.
