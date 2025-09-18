Famiglia reale è tempo di riconciliazione La richiesta di Kate a William | Parla con tuo fratello

Sono tanti i dissapori che hanno agitato la famiglia reale britannica, ma forse potrebbe essere giunto il momento della riconciliazione; il Principe Harry ha incontrato il padre, Re Carlo III, e ci sono voci secondo le quali Kate Middleton starebbe premendo per convincere il Principe William a riappacificarsi con il fratello minore. Troppi i malumori, le frecciate, le incomprensioni. Dopo l'arrivo di Megham Markle, il rapporto con Harry non è più stato lo stesso. Poca importa di chi sia ad avere ragione. All'interno della famiglia si è creata una profonda ferita, e forse è giunto il momento di provare a sanarla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Famiglia reale, è tempo di riconciliazione. La richiesta di Kate a William: "Parla con tuo fratello"

