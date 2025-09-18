famiglia palestinese tra esilio colonizzazione intifade dabis nterroga la storia nel cielo cupo del presente

Nel cuore dell’attualità di guerra ecco un dramma generazionale in tre episodi, due flashback e un epilogo su una famiglia palestinese il cui percorso romanzesco tra esilio, colonizzazione e intifade (è la vicenda personale della regista Cherien Dabis, ora negli Usa) sollecita l’interrogazione della Storia nel cielo cupo del presente. Nella recente Jaffa, dal racconto di un’anziana madre a un interlocutore la cui fondamentale identità scopriamo alla fine, si passa alle rivolte del 1988 in Cisgiordania, si torna indietro alla guerra civile che precedette la nakba (la "catastrofe" dell’esodo dei 700mila) e poi ancora avanti nel 1978 nella esacerbata convivenza con i coloni e l’esercito israeliani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

