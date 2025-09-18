Falsi vaccini covid | Le diluizioni illegittime le facevo su richiesta

Gli imputati sono 98, tutti accusati di falso in concorso. Per la procura si sarebbero insomma fatti inoculare vaccini fasulli, o estremamente diluiti, solo per ottenere il greenpass. E ieri, in una udienza fiume partita al mattino e protrattasi per alcune ore, ha parlato proprio chi li aveva vaccinati. E se il 67enne medico di base e ginecologo Mauro Passarini, originario di Bologna ma da tempo residente a Marina di Ravenna, pur essendo il principale indagato, ha avuto l’obbligo di rispondere (anche se assistito dal suo avvocato Carlo Benini), è perché già a suo tempo aveva patteggiato due anni per falso legato appunto alle iniezioni fasulle; per peculato per via della contestata appropriazione di 13 fiale di vaccino Pfizer; e per evasione per avere parlato il 17 novembre 2021 a un giornalista uscendo di casa mentre si trovava ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

