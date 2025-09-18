Falsi certificati medici condannati una professoressa e due dottori del Reggino

Una professoressa e due medici curanti, accusati in concorso per truffa ai danni dello Stato, sono stati condannati a 2 anni e 8 mesi di reclusione in abbreviato. Il giudice di Rimini Raffaella Ceccarelli ha stabilito anche una multa di 1.200 euro oltre al pagamento delle spese processuali.Al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Tre medici sono stati condannati per aver falsificato un certificato medico del calciatore Davide Astori, morto nel 2018.

Certificati medici falsi per attestare patologie inesistenti: condannati docente e due medici calabresi - I due professionisti avrebbero attestato malattie, consentendo alla professoressa di giustificare ripetute e prolungate assenze dal lavoro ... Segnala zoom24.it

Falsi certificati per non andare a scuola, condannati insegnante e due medici - Una professoressa delle superiori e due medici curanti, imputati in concorso per truffa ai danni dello Stato, sono stati condannati, con rito abbreviato, a 2 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno e ad ... newsrimini.it scrive