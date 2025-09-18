Falsi certificati medici condannati una professoressa e due dottori del Reggino

Reggiotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una professoressa e due medici curanti, accusati in concorso per truffa ai danni dello Stato, sono stati condannati a 2 anni e 8 mesi di reclusione in abbreviato. Il giudice di Rimini Raffaella Ceccarelli ha stabilito anche una multa di 1.200 euro oltre al pagamento delle spese processuali.Al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: falsi - certificati

Falsi certificati in carcere: “Ex medico filmata mentre si accordava”

Formazione sulla sicurezza sul lavoro, falsi certificati dopo l'infortunio di un operaio nel cantiere

Paritaria rilasciava falsi certificati di attività di insegnamento a docenti, utili per le graduatorie. C’è anche il reato di inganno ai danni di un pubblico ufficiale

Falsi certificati medici, condannati una professoressa e due dottori del Reggino; Falsi certificati per non andare a scuola, condannati insegnante e due medici; Tre medici sono stati condannati per aver falsificato un certificato medico del calciatore Davide Astori, morto nel 2018.

Certificati medici falsi per attestare patologie inesistenti: condannati docente e due medici calabresi - I due professionisti avrebbero attestato malattie, consentendo alla professoressa di giustificare ripetute e prolungate assenze dal lavoro ... Segnala zoom24.it

Falsi certificati per non andare a scuola, condannati insegnante e due medici - Una professoressa delle superiori e due medici curanti, imputati in concorso per truffa ai danni dello Stato, sono stati condannati, con rito abbreviato, a 2 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno e ad ... newsrimini.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Falsi Certificati Medici Condannati