Fallimento del Cittadino | all' imprenditore Davide Erba due mesi di tempo per presentare un piano che eviti il fallimento

Monza, 18 Settembre 2025 – Il Tribunale di Monza ha concesso 60 giorni per presentare un piano di rientro dai debiti ed evitare il fallimento chiesto dalla Procura di Monza a Davide Erba, l'imprenditore 44enne di Biassono che ora vive a Dubai indagato di bancarotta fraudolenta anche nel suo ruolo di editore de "Il Cittadino", storico bisettimanale brianzolo. E' stato l'avvocato di Erba, Gianluca Minniti, a chiedere ai giudici un termine a favore delle società coinvolte, oltre al Cittadino, anche la Midarex di elettronica e la Midatronics di informatica. La Procura ai giudici: fallimento per “Il Cittadino“ "Condotte distrattive” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

