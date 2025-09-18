Falconara Ciccioli Europarlamentare FDI-ECR | Condivisione e lavoro di squadra per valorizzare la raffineria Api
FALCONARA, 18 settembre 2025 - “Accolgo con favore le parole espresse ieri dal Presidente Francesco Acquaroli e la garanzia ricevuta dal Ministro Urso circa la massima attenzione del Governo sulla vicenda della vendita della rete Ip e sul futuro del sito produttivo di Falconara Marittima". Questa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
ÈTv Marche. . La lista di FDI di Ancona, Ciccioli: "puntiamo a forte affermazione" - facebook.com Vai su Facebook
Ciccioli (FdI-Ecr), il bilancio di un anno di impegno in Europa - "Il mio primo anno da europarlamentare è stato un anno intenso, segnato da un impegno concreto per portare in Europa le priorità dell'Italia e del centrodestra: sicurezza, infrastrutture strategiche, ... Come scrive ansa.it
Ciccioli (FdI), regione adriatico ionica recuperi centralità - "Dobbiamo ridare all'area adriatico ionica un ruolo centrale nella geopolitica del futuro. Riporta ansa.it