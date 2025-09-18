Fabrizio Moro pubblica il nuovo brano In un mondo di stronzi

Fuori da oggi in digitale In un mondo di stronzi, il nuovo brano di Fabrizio Moro, accompagnato dal videoclip ufficiale. Da oggi, giovedì 18 settembre, è disponibile in digitale In un mondo di stronzi (BMG), il nuovo brano di Fabrizio Moro, composto dallo stesso artista insieme a Roberto Cardelli, con la produzione di Katoo. « Quando avevo 12 anni mi chiudevo in una stanza al buio, con la musica alta, e immaginavo di stare sul palco – dichiara Fabrizio Moro – Inventavo canzoni, convinto che davanti a me ci fosse un pubblico. Questo “vizio” mi è rimasto ancora oggi e non credo che se ne andrà mai. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

