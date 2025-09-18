Fabrizio Moro pubblica il nuovo brano In un mondo di stronzi

Fuori da oggi in digitale In un mondo di stronzi, il nuovo brano di Fabrizio Moro, accompagnato dal videoclip ufficiale. Da oggi, giovedì 18 settembre, è disponibile in digitale In un mondo di stronzi (BMG), il nuovo brano di Fabrizio Moro, composto dallo stesso artista insieme a Roberto Cardelli, con la produzione di Katoo. « Quando avevo 12 anni mi chiudevo in una stanza al buio, con la musica alta, e immaginavo di stare sul palco – dichiara Fabrizio Moro – Inventavo canzoni, convinto che davanti a me ci fosse un pubblico. Questo “vizio” mi è rimasto ancora oggi e non credo che se ne andrà mai. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Fabrizio Moro pubblica il nuovo brano In un mondo di stronzi

In questa notizia si parla di: fabrizio - moro

Olimpiadi del Cuore: risate con Conti e Panariello, la musica di Anna Tatangelo (in dolce attesa) e Fabrizio Moro

Festa del mare ad Ancona: 3 giorni di eventi e fuochi d’artificio, Fabrizio Moro in concerto

Olimpiadi del Cuore 2025: anche Valeria Marini e Fabrizio Moro a Viareggio

Fabrizio Moro created an event. - facebook.com Vai su Facebook

Fabrizio Moro torna con un nuovo album: Non ho paura di niente, in uscita il 14 novembre per BMG. Disponibile solo in formato fisico (CD, vinili e musicassetta). Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it - X Vai su X

«Un viaggio lungo 25 anni». Fabrizio Moro sarà questa sera al Passetto di Ancona in occasione della Festa del Mare; Fabrizio Moro: «La paura è bastarda. Parlo di suicidio, due amici si sono tolti la vita. Oggi i ragazzi sono più soli e tormentati»; Arriva Prima di domani il ritorno di Fabrizio Moro: «Con la rabbia si può rinascere».

Fabrizio Moro, esce il 14 novembre il nuovo album “Non ho paura di niente” - Fabrizio Moro torna il 14 novembre con il nuovo album "Non ho paura di niente", nove tracce caratterizzate da testi introspettivi e attuali. Si legge su spettakolo.it

Fabrizio Moro annuncia il nuovo album “Non ho paura di niente” - Nelle nuove canzoni che ho scritto, ci sono ancora diverse paure, tante cadute, ma soprattutto, c’è tutta la voglia di ... Come scrive radioitalia.it