fabriano celebra la sua eccellenza con il docufilm memorie di carta

Dalla magia delle Cartiere di Fabriano, patrimonio vivo di storia, arte e ingegno italiano, nasce Memorie di Carta, il nuovo film documentario che racconta la storia illustre di questa eccellenza simbolo di avanzato disegno industriale e sociale. L’opera sarà presentata in anteprima domenica 21 settembre con due proiezioni, alle ore 17 e alle ore 18.30, nella Sala Forme del complesso storico delle Cartiere Miliani Fabriano, sede della Fondazione Fedrigoni Fabriano in viale Pietro Miliani 3133. Il docufilm, della durata di 60 minuti, è prodotto da Silvia Innocenzi e Giovanni Saulini per Alfa Multimedia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

