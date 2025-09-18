Fabriano celebra la sua eccellenza con il docufilm Memorie di Carta
Dalla magia delle Cartiere di Fabriano, patrimonio vivo di storia, arte e ingegno italiano, nasce Memorie di Carta, il nuovo film documentario che racconta la storia illustre di questa eccellenza simbolo di avanzato disegno industriale e sociale. L’opera sarà presentata in anteprima domenica 21 settembre con due proiezioni, alle ore 17 e alle ore 18.30, nella Sala Forme del complesso storico delle Cartiere Miliani Fabriano, sede della Fondazione Fedrigoni Fabriano in viale Pietro Miliani 3133. Il docufilm, della durata di 60 minuti, è prodotto da Silvia Innocenzi e Giovanni Saulini per Alfa Multimedia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: fabriano - celebra
Oggi a Fabriano per celebrare, a 100 anni dalla nascita, un grande italiano, Francesco Merloni. Imprenditore visionario, politico e uomo delle istituzioni, sempre dalla parte dell’Europa e della coesione sociale, nella migliore tradizione dei cattolici democratici. - facebook.com Vai su Facebook
Fabriano celebra Edgardo Mannucci con una mostra https://ift.tt/QMnby4V - X Vai su X
CNA Fabriano: “Con PaperSymphony portiamo l’identità artigiana della nostra città nel cuore delle Istituzioni”; Senigallia celebra l’eccellenza sportiva con Panathlon e Rotary: omaggio alla Ginnastica Fabriano e a Sofia Raffaeli; Rally dell’Umbria 2025: Da Perugia A Fabriano per celebrare il legame delle fontane.
Mesola celebra la sua eccellenza - Eventi tra gli stand, con l’arrivo del ministro Roccella A Bosco Mesola, dal 23 settembre al 2 ottobre, verrà celebrato un prodotto tipico ... Da ilrestodelcarlino.it