Fabio De Santis è il nuovo segretario generale della Fp Cgil Forlì-Cesena

L’assemblea generale della Fp CgilForlì Cesena ha eletto oggi, venerdì 18 settembre, Fabio De Santis segretario generale della Fuzione pubblica Forlì Cesena succedendo a Mirko Masotti.De Santis, ha inizia la sua esperienza in Cgil nel 2007 come funzionario della Fp Cgil, in distacco in legge 300. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il triestino Fabio Moro, 58 anni, ciclista appassionato, è uno dei “finisher” della Transiberica, un percorso duro, anche a causa dei tanti dislivelli, con partenza da Bolzano e arrivo a Bilbao, in Spagna, da completare al massimo in 14 giorni, pedalando a volte gi - facebook.com Vai su Facebook

Appalti: Firenze, interrogatorio in carcere per Fabio De Santis - E' stato interrogato stamani nel carcere fiorentino di Sollicciano Fabio De Santis, uno degli arrestati nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per i grandi eventi. Come scrive ilsecoloxix.it

De Santis, Piscicelli e Balducci trasferiti in carcere in Toscana - Fabio De Santis, Francesco Maria De Vito Piscicelli e Angelo Balducci sono stati trasferiti nei penitenziari toscani. Riporta lanazione.it