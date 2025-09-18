Fabio Barone firma il settimo Guinness World Record | 164 km h a bordo di Nave Trieste

Fabio Barone supera ancora una volta se stesso. Il pilota romano, già detentore di sei Guinness World Record, ha stabilito un nuovo primato mondiale di velocità a bordo di una nave. Al volante di una Ferrari SF90 Stradale da 1.000 cavalli, sul ponte di volo della Nave Trieste della Marina Militare Italiana, ha toccato i 164 kmh, migliorando di ben 12 kmh il limite che aveva siglato lo scorso anno a Taranto, quando sulla Portaeromobili Garibaldi aveva raggiunto i 152 kmh. L’impresa è andata in scena a Civitavecchia e ha trasformato il ponte di volo della Trieste – lungo 236 metri, dei quali 205 effettivamente sfruttati – in una pista speciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

