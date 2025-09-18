Fabbrico, indagine sull'allevamento dei tacchini.

Fabbrico (Reggio Emilia), 18 settembre 2025 - E’ in corso un’inchiesta dei carabinieri del nucleo forestale sul progetto legato all’ allevamento di tacchini attuato da una impresa bresciana in via Bonifica a Fabbrico, nelle campagne al confine con Villanova di Reggiolo e Rolo. L’area è stata posta preventivamente sotto sequestro. Un progetto fortemente contestato già lo scorso anno dai cittadini, e non proprio benvisto neppure dalle amministrazioni pubbliche locali, ma alla fine autorizzato da Arpae e dagli altri organi di controllo, in quanto senza elementi di irregolarità al momento delle verifiche preliminari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

