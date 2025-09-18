F2 Leonardo Fornaroli sogna il titolo cadetto Baku si annuncia cruciale nella sua campagna

L’imminente weekend di Baku non prevede solo il Gran Premio d’Azerbaijan di F1, bensì anche il terzultimo round del campionato di Formula 2, in testa al quale troviamo l’italiano Leonardo Fornaroli. La serie cadetta non sarà impegnata né a Singapore, né fra Stati Uniti e America Latina. Dunque, dopo l’appuntamento del Mar Caspio, la F2 tornerà in azione solo in Medio Oriente a fine novembre. Baku rappresenta pertanto un crocevia fondamentale nella rincorsa al titolo, che dopo Monza vede il ventenne emiliano in posizione di forza. In Brianza, Fornaroli ha rafforzato la propria leadership grazie al successo nella Sprint e al quinto posto nella Feature Race. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F2, Leonardo Fornaroli sogna il titolo cadetto. Baku si annuncia cruciale nella sua campagna

In questa notizia si parla di: leonardo - fornaroli

F1, ‘Leonardo Fornaroli sarebbe l’affare del secolo. Pazzesco che nessun team lo voglia!’ parola di James Robinson

Leonardo Fornaroli, il ragazzo con il futuro nel motore

Alla sua prima stagione in Formula 2 è al comando del campionato. Ecco perché Leonardo Fornaroli merita la grande chance in Formula 1 - facebook.com Vai su Facebook

Il weekend di Monza ha confermato Leonardo Fornaroli come grande protagonista della stagione di Formula 2. - X Vai su X

Dal titolo all'ultima curva al primo posto in F2: tutto su Fornaroli, fan del rock e di Rossi; Gp Monza, Leonardo Fornaroli: Sogno la Formula 1. Verstappen e Valentino Rossi idoli”; Fornaroli: Re in F3 con una 'follia' a Monza. Per Rossi sono quasi svenuto. La F1? Ho parlato con....

F2, Leonardo Fornaroli sogna il titolo cadetto. Baku si annuncia cruciale nella sua campagna - L’imminente weekend di Baku non prevede solo il Gran Premio d’Azerbaijan di F1, bensì anche il terzultimo round del campionato di Formula 2, in testa al ... Come scrive oasport.it

F2 | GP Italia 2025, Sprint Race: Leonardo Fornaroli trionfa in casa davanti a Arvid Lindblad e Joshua Dürksen - Quarta vittoria stagionale per l'italiano di Invicta Racing, il quale allunga in campionato. Da p300.it