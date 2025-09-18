F1 Oscar Piastri | Pronti per festeggiare il titolo costruttori Dopo Monza cambiati gli ordini di scuderia

Oscar Piastri si è presentato carico e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota del team McLaren cercherà il successo come accaduto un anno fa, per rispondere colpo su colpo a Lando Norris che, dopo Monza, si è portato a 30 lunghezze di distacco in classifica. Il pilota australiano proverà a mettere le cose in chiaro sulla pista posizionata sulle sponde del Mar Caspio, con una McLaren che, ancora una volta, partirà con il ruolo di ovvia favorita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Pronti per festeggiare il titolo costruttori. Dopo Monza cambiati gli ordini di scuderia”

In questa notizia si parla di: oscar - piastri

Oscar Piastri, il rivale inaspettato

F1, Oscar Piastri: “Montreal dimenticata. Al Red Bull Ring vettura con aggiornamenti per essere protagonisti”

F1, Oscar Piastri: “Venerdì positivo, Verstappen può essere pericoloso”

News F1 – Oscar Piastri rompe il silenzio: “Ecco cosa ci siamo detti in McLaren dopo l’ordine di squadra a Monza” - facebook.com Vai su Facebook

Bernie Ecclestone è critico sullo scambio di posizioni tra Lando Norris e Oscar Piastri che la McLaren ha operato negli ultimi giri del GP di Monza #F1 #ItalianGP - X Vai su X

F1 | McLaren, Piastri e Norris pronti al GP di Baku: la sfida interna può accendersi?; F1 | McLaren, Piastri e Norris pronti al GP di Baku: la sfida interna può accendersi?; Verstappen svela il difetto fatale della McLaren: Norris e Piastri sono pronti per il campionato?.

F1 GP Baku | Piastri: “Ho parlato con la squadra dopo Monza, ci siamo chiariti” - Il weekend del Gran Premio dell'Azerbaijan si apre con la consueta conferenza stampa dedicata ai piloti. Come scrive msn.com

Piastri, la strategia con Norris? A Monza non potevo vincere - Sappiamo come correremo d'ora in avanti e ciò che è successo fa parte del passato". msn.com scrive