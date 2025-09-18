F1 McLaren anestetizzerà Piastri e Norris dopo aver vinto il Mondiale costruttori? È nel suo interesse in ottica 2026…

Domenica 21 settembre, la McLaren potrebbe vincere matematicamente il Mondiale costruttori 2025 con ben sette weekend d’anticipo. Il fatto che il Team di Woking si fregi del suo decimo titolo, scavalcando quindi la Williams e ponendosi alle spalle della Ferrari (ancora lontana, a quota 16), è scontato. Cionondimeno, la certezza aritmetica potrebbe cambiare le dinamiche della lotta fra Oscar Piastri e Lando Norris. McLaren chiuderà la partita già a Baku se, dopo il Gran Premio d’Azerbaigian, avrà almeno 346 punti di vantaggio sull’inseguitrice più prossima. Considerando come, in questo momento, vanti 337 lunghezze di margine sulla Ferrari, 357 sulla Mercedes e 378 sulla Red Bull, è palese come l’eventualità di una festa anticipata sia probabile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, McLaren anestetizzerà Piastri e Norris dopo aver vinto il Mondiale costruttori? È nel suo interesse in ottica 2026…

