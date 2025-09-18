F1 Max Verstappen | Non so cosa aspettarmi ma non abbiamo nulla da perdere

Dare fastidio laddove si può, insinuarsi al vertice, dimostrare di essere sempre e comunque il migliore, anche se non la macchina più performante. Cambia luogo, ma il mantra di Max Verstappen resta sempre immutato. Dopo il trionfo a Monza, l’olandese si prepara ad affrontare un altro appuntamento da protagonista: il GP dell’Azerbaijan, atto numero diciassette del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il tracciato cittadino di Baku. Stiamo parlando di un circuito molto particolare che, in passato, ha spesso sorriso alla Red Bull. Il detentore del titolo infatti trionfò in terra azera nel 2022, mentre l’ex teammate Sergio Perez si impose nel 2021 e nel 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Non so cosa aspettarmi, ma non abbiamo nulla da perdere”

