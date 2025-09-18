F1 Leclerc ci crede | A Baku mi esalto Hamilton | Vincere? È inverosimile

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il monegasco: "Sempre a mio agio nei circuiti cittadini. Bisogna entrare decisi in frenata, anche se qui ogni bloccaggio può essere fatale perché non ci sono vie di fuga". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

