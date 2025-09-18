F1 Lando Norris | Baku non è una delle nostre migliori piste a volte siamo vulnerabili

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lando Norris si presenta a Baku con un distacco di 31 punti da Oscar Piastri nel Mondiale di Formula Uno quando mancano otto round al termine della stagione. L’inglese, sprofondato a -34 dopo lo zero di Zandvoort, ha guadagnato tre punticini a Monza e adesso il suo obiettivo è quello di tornare a vincere in occasione del Gran Premio d’Azerbaijan 2025 per accorciare ulteriormente le distanze dal compagno di squadra. Nel frattempo la McLaren ha ipotecato da mesi il campionato costruttori e potrebbe festeggiare la certezza aritmetica del titolo iridato già domenica con ben sette GP d’anticipo. “ Sono abbastanza fiducioso. 🔗 Leggi su Oasport.it

f1 lando norris baku non 232 una delle nostre migliori piste a volte siamo vulnerabili

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Baku non è una delle nostre migliori piste, a volte siamo vulnerabili”

In questa notizia si parla di: lando - norris

F1, Lando Norris: “Tutti siamo pronti al reset dopo il Canada, vogliamo tornare a vincere”

F1, Lando Norris: “Abbiamo lavorato sulla giusta direzione, ma non sarà facile”

F1, Lando Norris si conferma padrone nella FP3 a Spielberg. Ferrari in crescita, 7° Antonelli

Piastri-Norris, sfida Mondiale. Ma occhio al 'fattore Verstappen'; Campione con più gare di anticipo: a Baku la McLaren a caccia del record | FP; F1 | McLaren, Piastri e Norris pronti al GP di Baku: la sfida interna può accendersi?.

f1 lando norris bakuF1, GP Azerbaijan 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv - Ancora qualche ora e scatterà ufficialmente il GP del'Azerbaijan, diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo ... Si legge su oasport.it

f1 lando norris bakuF1: Piastri a Baku proverà a sfatare il tabù del bis - Il Gran Premio di Azerbaigian, 17/a tappa del mondiale di Formula 1, si preannuncia incerta, sia per la complessità del circuito, sia perchè ci sono stati sei vincitori diversi in sette edizioni. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: F1 Lando Norris Baku