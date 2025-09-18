F1 Lando Norris | Baku non è una delle nostre migliori piste a volte siamo vulnerabili

Lando Norris si presenta a Baku con un distacco di 31 punti da Oscar Piastri nel Mondiale di Formula Uno quando mancano otto round al termine della stagione. L'inglese, sprofondato a -34 dopo lo zero di Zandvoort, ha guadagnato tre punticini a Monza e adesso il suo obiettivo è quello di tornare a vincere in occasione del Gran Premio d'Azerbaijan 2025 per accorciare ulteriormente le distanze dal compagno di squadra. Nel frattempo la McLaren ha ipotecato da mesi il campionato costruttori e potrebbe festeggiare la certezza aritmetica del titolo iridato già domenica con ben sette GP d'anticipo. " Sono abbastanza fiducioso.

