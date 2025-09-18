F1 GP Baku | le caratteristiche del circuito orario e dove vederlo in tv

Baku (Azerbaigian), 18 settembre 2025 - La Formula 1 torna ad accendere i motori dopo la settimana di pausa che ha sancito la conclusione del tour europeo del Circus. Posto infatti in archivio il Gran Premio d'Italia disputato a Monza e vinto da Max Verstappen, domani si ripartirà da Baku, in Azerbaigian. Presente in calendario da neanche dieci anni, la tappa azera ha sempre regalato gare spettacolari e ricche di momenti iconici. Nel 2024 si impose Oscar Piastri, che diede vita ad un bel duello con Charles Leclerc, il quale dovette arrendersi anche per via della tanto discussa ala posteriore McLaren. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 GP Baku: le caratteristiche del circuito, orario e dove vederlo in tv

By Me Last Year #Baku #AzerbaijanGP CARATTERISTICHE TECNICHE:Circuito Cittadino 6.003 Km, 20 curve ,12 a sinistra,noto per il suo lunghissimo rettilineo di 2.2 Km che raggiunge i 340 Km/h alternato ad un settore centrale stretto .lento e tecnico, alto - X Vai su X

La F1 torna a Baku per il 17° round stagionale su un circuito cittadino unico e tecnico. Tra rettilinei lunghi e curve strette, la precisione e la perfezione dell'esecuzione saranno decisive per conquistare punti preziosi Foto: ferrari.com #F1 #F1News #newsf1 - facebook.com Vai su Facebook

