F1 GP Azerbaijan 2025 Il braccio di ferro iridato Piastri-Norris riprende nell’insidiosa Baku
La Formula 1 sta per lasciare l’Europa. Nel fine settimana del 19-21 settembre correrà proprio ai margini del Vecchio Continente, ovvero a Baku, dove andrà in scena il Gran Premio di Azerbaigian. Sarà la diciassettesima delle ventiquattro tappe di un Mondiale ancora in bilico tra i due piloti della McLaren. A Monza, Lando Norris è stato più incisivo di Oscar Piastri, che però ha trovato un involontario alleato in Max Verstappen. L’olandese, imponendosi nel GP d’Italia, ha tolto punti preziosi al britannico. Difatti l’australiano, pur arrivando alle spalle del compagno di squadra, gli ha dovuto cedere solamente 3 lunghezze anziché le 7 che separano il vincitore da chi occupa la piazza d’onore. 🔗 Leggi su Oasport.it
