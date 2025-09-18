F1 GP Azerbaijan 2025 | gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il diciassettesimo round del Mondiale di F1 2025 sarà il Gran Premio di Azerbaigian, che andrà in scena nel weekend del 19-21 settembre. L’appuntamento segna idealmente il passaggio dall’Europa al resto del mondo. Difatti, il Circus abbandona definitivamente il Vecchio Continente per cominciare a fare la spola tra l’Asia e l’America, sia essa del Nord o del Sud. Si correrà, come d’abitudine, a Baku. Il circuito cittadino è famoso per il suo lunghissimo rettilineo, dove è possibile raggiungere velocità elevatissime, per le sue secche curve ad angolo retto, che talvolta generano contatti se chi tenta un sorpasso lo fa in maniera avventata (o chi è davanti si difende con vigore) e per il suo affascinante passaggio nella cosiddetta città vecchia. 🔗 Leggi su Oasport.it

