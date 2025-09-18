F1 Andrea Kimi Antonelli | Monza non è stata la mia migliore gara dovrò essere perfetto in tutte le sessioni a Baku
Si apre con il consueto appuntamento del media-day la settimana del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. I piloti hanno espresso alla stampa le loro sensazioni in vista del weekend che si correrà sul circuito cittadino di Baku. Per la Mercedes è intervenuto in conferenza stampa Andrea Kimi Antonelli, che ha sostituito il compagno George Russell fermato da problemi fisici. Il classe 2006 emiliano, ai microfoni di F1 Tv, ha dichiarato: “Penso che sia possibile da parte mia comprendere i commenti negativi di Toto Wolf sul mio weekend a Monza. Siamo molto aperti e parliamo l’uno con l’altro con grande sincerità. 🔗 Leggi su Oasport.it
