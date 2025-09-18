F1 25 Presentata La Terza Stagione Che Celebra La Scuderia Hass
Con un comunicato divulgato da Electronic Arts è stata annunciata la terza stagione del simulatore F1 25. La nuova stagione sarà dedicata interamente alla celebrazione della Haas F1 che festeggia i 10 anni di corse nella Formula 1. F1 25. Acquista il nuovo capitolo del simulatore di Forumla 1 di Codemasters su Amazon con uno sconto del 28%. 79.99€ 57.99€ Compra Ora! Il 2025 segna la decima stagione consecutiva del team Haas F1 e per celebrare questo traguardo la Stagione 3 di F1 25 sarà interamente dedicata alla scuderia. Ma non è tutto: è stata introdotta anche la F2 2025, è stato rilasciato un secondo aggiornamento delle Valutazioni Piloti ed è stato rinnovato anche l’aspetto di tutte le monoposto. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
