f1 25 presentata la terza stagione che celebra la scuderia hass

Con un comunicato divulgato da Electronic Arts è stata annunciata la terza stagione del simulatore F1 25. La nuova stagione sarà dedicata interamente alla celebrazione della Haas F1 che festeggia i 10 anni di corse nella Formula 1. Il 2025 segna la decima stagione consecutiva del team Haas F1 e per celebrare questo traguardo la Stagione 3 di F1 25 sarà interamente dedicata alla scuderia. Ma non è tutto: è stata introdotta anche la F2 2025, è stato rilasciato un secondo aggiornamento delle Valutazioni Piloti ed è stato rinnovato anche l'aspetto di tutte le monoposto.

