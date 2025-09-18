ExtroVersi 2025 | all' oratorio di Sant’Elena e Costantino la rassegna del melologo premio speciale per Massari
Dopo l’edizione web che ha visto la partecipazione straordinaria di oltre 100 artisti, ritorna in presenza la XVI^ edizione di ExtroVersi, la rassegna internazionale del melologo, da un’idea di Ludovico Gippetto promosso dalla Extroart, diventata un’appuntamento unico nel panorama culturale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
