Expanse | il sequel di amos burton è finalmente disponibile
La serie televisiva “The Expanse”, attesa con grande entusiasmo dai fan per la futura stagione 7, continua a espandere il proprio universo narrativo attraverso una nuova produzione a fumetti intitolata “The Expanse: A Little Death”. Questa novità rappresenta un proseguimento della trama originale, ambientato due anni dopo gli eventi conclusivi dello show, offrendo ai lettori e agli appassionati un’opportunità di approfondimento sui personaggi e sui nuovi sviluppi in un contesto futuristico ricco di tensioni diplomatiche e lotte di potere. l’origine e l’ambientazione di “the expanse: a little death”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
expanse - sequel
Nuovo sequel di the expanse risolve una delle più grandi teorie mai spiegate
The expanse: anticipazioni sul sequel a fumetti
