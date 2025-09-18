Ex Wagner partigiani russi e gruppo Atesh | la guerra segreta contro il Cremlino

Sin allo scoppio della guerra in Ucraina, anche da queste colonne abbiamo a lungo trattato il tema della complessa galassia fantasma dei partigiani anti-Putin. Un mondo sommerso con mille voci, attivo nel web e alle prese con una guerra di logoramento interno. Le sorti invece dei fedelissimi della Wagner hanno seguito un percorso simile, tra appoggio incondizionato, latitanza, critiche al Cremlino fino alla celebre alzata di testa che portò poi all'eliminazione del suo capo leggendario Evgeny Prigozhin. Oggi quei due mondi starebbero lavorando assieme per sabotare il Cremlino dall'interno. Ragazzi e operai, ex agenti infiltrati nei servizi segreti russi, reduci della Wagner, filosofi di San Pietroburgo e specialisti in droni: oggi formano l’ Rdk, il Corpo dei Volontari Russi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ex Wagner, partigiani russi e gruppo Atesh: la guerra segreta contro il Cremlino

