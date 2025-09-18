Ex voto rubati nelle chiese irpine | indagata Suor Bernadette
Suor Bernadette ha 45 anni, è indonesiana, ed è stata madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo. Oggi il suo nome è al centro di un’inchiesta giudiziaria che riguarda una serie di furti di ex voto nelle chiese della diocesi di Ariano Irpino.I furti nelle chiese irpine: la mappa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Furto degli ex voto ad Ariano, chiuse le indagini nei confronti di Suor Bernardette - Suor Bernadette, 45 anni, indonesiana, gia’ madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo verso il processo per gli ex voto rubati alle chiese della Diocesi di Ariano Irpino. Secondo irpinianews.it