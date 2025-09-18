Ex voto rubati nelle chiese irpine | indagata Suor Bernadette

Suor Bernadette ha 45 anni, è indonesiana, ed è stata madre superiora della Congregazione dello Spirito Santo. Oggi il suo nome è al centro di un’inchiesta giudiziaria che riguarda una serie di furti di ex voto nelle chiese della diocesi di Ariano Irpino.I furti nelle chiese irpine: la mappa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

