"Dopo il danno, adesso anche la beffa". Inizia così la segnalazione inviata ieri in redazione da Roberto Antonicelli, un cittadino interessato al tema, sul tema della viabilità attorno al cantiere abbandonato dell’ex Stracca: "Dopo quella vicenda, adesso anche il Comune interviene direttamente per danneggiarne molti altri – scrive Antonicelli – Come noto per favorire la sicurezza dei lavori il Comune aveva temporaneamente chiuso alla viabilità a doppio senso di via Montebello, impedendo di fatto agli abitanti di un intero quartiere di raggiungere il centro della città e costringendoli a lunghe e complicate ‘giravolte’ attraverso altre stradine secondarie, con un notevole spreco di tempo e denaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex Stracca senza pace: "La beffa dopo il danno"