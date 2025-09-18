Ex primario risarcisce l’Ausl revocato il divieto all’esercizio della professione

L’ex primario di Pneumologia ed ex direttore della terapia intensiva respiratoria, Cosimo Franco ha risarcito l’Ausl per il danno che avrebbe provocato, contestualmente le indagini coordinate dal pm Matteo Centini sono state chiuse e si potrebbe andare verso un patteggiamento. Il medico era stato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it