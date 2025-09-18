Ex Milan Rui Costa chiama Mourinho | è lui il nuovo allenatore del Benfica

L'ex giocatore del Milan, Manuel Rui Costa, attuale direttore sportivo del Benfica, ha ufficialmente presentato il nuovo allenatore: Mourinho. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Rui Costa chiama Mourinho: è lui il nuovo allenatore del Benfica

Ex Milan, Rui Costa: “Ringrazio Bruno Lage, ma è arrivato il momento di cambiare” - L'ex Milan, Manuel Rui Costa, attuale DS del Benfica, ha parlato in conferenza stampa della squadra dopo l'esonero dell'allenatore Bruno Lage ... Secondo msn.com

Rui Costa parla sconsolato di un Benfica distrutto. E attende Mourinho - Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha parlato in conferenza stampa dopo l'esonero di Bruno Lage: "Voglio comunicare a tutti i benfiquisti che abbiamo raggiunto un accordo ... Da milannews.it