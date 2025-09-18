Ex Milan Reina esalta De Gea | L’anno scorso è stato eccezionale

Pepe Reina, ex portiere di Milan, Napoli, Lazio e Como (in Italia) ha commentato la scorsa stagione di De Gea alla Fiorentina a Radio Bruno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Reina esalta De Gea: “L’anno scorso è stato eccezionale”

In questa notizia si parla di: milan - reina

Ex Milan, Reina: “Con Pioli la Fiorentina può diventare competitiva”

#Reina: "#DeGea straordinario, dopo un anno di inattività, la scorsa di stagione è stato il miglior giocatore viola. #Pioli? Ha cambiato la mentalità del #Milan, renderà la #Fiorentina competitiva" - X Vai su X

?COMPLEANNI BIANCOCELESTI È il giorno di Pepe Reina, Milan Bisevac ed Alessio Miceli! https://www.laziowiki.org/wiki/Reina_P%C3%A0ez_Jos%C3%A8_Manuel https://www.laziowiki.org/wiki/Bi%C5%A1evac_Milan https://www.laziowiki. - facebook.com Vai su Facebook

Pepe Reina: Pioli può cambiare la testa della Fiorentina come fece al Milan. Se fossi Martinelli vorrei giocare; Sugoni a Sky: Campbell è disposto ad andare al Milan, ma Wenger non vuole cederlo.

Ex Milan, Mirabelli esalta Cutrone: 'Esempio di forza, volontà e talento. Con te l'Italia sarà più bella' - Patrick Cutrone continua a stupire: la sua doppietta permette al Milan di ribaltare e vincere il match con l'Olympiacos, e per l'attaccante classe '98 arrivano i complimenti di chi ha lavorato con lui ... Da calciomercato.com

Milan, Reina: 'Romagnoli capitano importante' - Pepe Reina, portiere del Milan, ha parlato alla festa del settore giovanile dei rossoneri: "Il capitano rappresenta il gruppo con i suoi valori. calciomercato.com scrive