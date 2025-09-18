Ex Milan Reijnders titolare alla prima in Champions con il City

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan, è titolare in Manchester City-Napoli, prima partita di Champions League dei 'Citizens' di Pep Guardiola. Insieme a lui, dal primo minuto, anche Donnarumma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Reijnders titolare alla prima in Champions con il City

Reijnders: "Milan nel cuore, quando ho detto a Ibra del City..."

Reijnders: “Mi manca il Milan. Ibrahimovic e Leao? Ecco cosa mi hanno detto”

Reijnders sicuro: «Milan? Resterà per sempre nel mio cuore! Ibrahimovic era felice per me, Leao invece…»

Ex Milan, Tijjani Reijnders nella storia del Manchester City dopo solo una partita: ecco il motivo; Ex Milan, Reijnders debutta con il Manchester City: ecco com’è andata; Instancabile, duttile e assistman: chi è Reijnders, l'obiettivo del Milan.

Olanda, Reijnders colpito dal gol di Cash: "Magistrale, ma ha tirato in tribuna 2 volte" - L'ex centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, era titolare nel pareggio nel quale è incappata l'Olanda ieri sera contro la Polonia. Secondo tuttomercatoweb.com

