Ex Milan Reijnders titolare alla prima in Champions con il City
Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan, è titolare in Manchester City-Napoli, prima partita di Champions League dei 'Citizens' di Pep Guardiola. Insieme a lui, dal primo minuto, anche Donnarumma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Reijnders: "Milan nel cuore, quando ho detto a Ibra del City..."
Reijnders: “Mi manca il Milan. Ibrahimovic e Leao? Ecco cosa mi hanno detto”
Reijnders sicuro: «Milan? Resterà per sempre nel mio cuore! Ibrahimovic era felice per me, Leao invece…»
Risparmiando pochissimi eletti (sicuramente #Reijnders e #Pulisic) sarebbe stato impossibile fare peggio. Impossibile.
Olanda, Reijnders colpito dal gol di Cash: "Magistrale, ma ha tirato in tribuna 2 volte" - L'ex centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, era titolare nel pareggio nel quale è incappata l'Olanda ieri sera contro la Polonia.
Ricci Milan, il nuovo centrocampista è alla ricerca di spazio! Senza la titolarità anche la nazionale…