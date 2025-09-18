Ex Milan gli sceicchi promettono un premio a Theo in cambio della vittoria

Pianetamilan.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simpatico siparietto prima dell'ultimo match dell'Al-Ahli tra Theo Hernandez, ex Milan, e due sceicchi. Lo riporta tuttomercatoweb.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan gli sceicchi promettono un premio a theo in cambio della vittoria

© Pianetamilan.it - Ex Milan, gli sceicchi promettono un premio a Theo in cambio della vittoria

In questa notizia si parla di: milan - sceicchi

ex milan sceicchi promettonoEx Milan, gli sceicchi promettono un premio a Theo in cambio della vittoria - Simpatico siparietto prima dell'ultimo match dell'Al- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Sceicchi Promettono