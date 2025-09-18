Ex Milan gli sceicchi promettono un premio a Theo in cambio della vittoria
Simpatico siparietto prima dell'ultimo match dell'Al-Ahli tra Theo Hernandez, ex Milan, e due sceicchi. Lo riporta tuttomercatoweb.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - sceicchi
Nuovo passo avanti per Inter ? e Milan ? per la vendita di San Siro . La Giunta Comunale di Milano ha approvato ?la delibera sulla cessione dello stadio? e delle aree limitrofe. . Prossimo appuntamento al Consiglio comunale verso fine settemb - facebook.com Vai su Facebook
Ex Milan, gli sceicchi promettono un premio a Theo in cambio della vittoria - Simpatico siparietto prima dell'ultimo match dell'Al- Lo riporta msn.com