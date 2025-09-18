Ex Milan Donnarumma e Reijnders battono il Napoli di Conte
Gli ex giocatori del Milan Donnarumma e Reijnders, attualmente al Manchester City, hanno sconfitto in serata il Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Man. City - Napoli (2-0) Champions League 2025; Manchester City Manchester United 3-0, risultato in diretta della partita di Premier League LIVE; Il City parte forte con Haaland e Reijnders: 4 gol ai Wolves. Pep aspetta Donnarumma.
