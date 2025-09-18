Ex Milan Bonucci brilla tra i nuovi allenatori UEFA A
Sono stati resi noti dalla FIGC i nuovi volti degli allenatori UEFA A: Bonucci, ex giocatore del Milan, migliore del corso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - bonucci
Le leggende di Juve, Milan e... Inter L'attivismo in panchina di Bonucci alle spalle di Gattuso fa discutere anche in Nazionale: per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com Vai su Facebook
#Gattuso in visita a Milanello con #Buffon e #Bonucci: l'incontro con il #Milan di #Allegri - X Vai su X
Ex Milan, Bonucci brilla tra i nuovi allenatori UEFA A.
