Ex Milan Bonucci brilla tra i nuovi allenatori UEFA A

Sono stati resi noti dalla FIGC i nuovi volti degli allenatori UEFA A: Bonucci, ex giocatore del Milan, migliore del corso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ex Milan, Bonucci brilla tra i nuovi allenatori UEFA A.

