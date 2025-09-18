Un ex giocatore della Juventus è finito nei guai, il Paese ha emanato un mandato d’arresto che ha spinto il club a licenziarlo. Come tanti club, anche la Juventus non è esente di ex giocatori finiti nei guai con la giustizia. Caso emblematico è quello di Michele Padovano. Arrestato nel 2006 accusato di essere coinvolto in un traffico di droga, solo dopo 17 anni la sentenza di assoluzione del 31 gennaio 2023 ha sancito la sua innocenza. La meteora Mohamed Ihatteren è stato invece arrestato più volte in Olanda nel 2022 e 2023 per aggressione e minacce a causa di episodi di violenza domestica. Una storia tormentata quella dell’ex talento dell’Ajax che – in prestito alla Sampdoria – nel 2021 era fuggito senza lasciare tracce di sé per un po’. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Ex Juventus nei guai, mandato d’arresto emanato e il club gli rescinde il contratto