Ex Juventus nei guai mandato d’arresto emanato e il club gli rescinde il contratto
Un ex giocatore della Juventus è finito nei guai, il Paese ha emanato un mandato d’arresto che ha spinto il club a licenziarlo. Come tanti club, anche la Juventus non è esente di ex giocatori finiti nei guai con la giustizia. Caso emblematico è quello di Michele Padovano. Arrestato nel 2006 accusato di essere coinvolto in un traffico di droga, solo dopo 17 anni la sentenza di assoluzione del 31 gennaio 2023 ha sancito la sua innocenza. La meteora Mohamed Ihatteren è stato invece arrestato più volte in Olanda nel 2022 e 2023 per aggressione e minacce a causa di episodi di violenza domestica. Una storia tormentata quella dell’ex talento dell’Ajax che – in prestito alla Sampdoria – nel 2021 era fuggito senza lasciare tracce di sé per un po’. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: juventus - guai
Calciomercato Juventus, guai in vista per Comolli e Scanavino! Quell’esubero ha rifiutato una proposta monstre: il problema continua a rimanere sul groppone! Cosa succede
Squalifica Cambiaso, l’esterno mette nei guai la Juventus: salta anche il big match contro l’Inter? Cosa prevede il regolamento
Borussia Dortmund nei guai: Kovac perde un titolarissimo per la sfida di domani contro la Juventus. Non è stato convocato
#DouglasCosta nei guai, mandato d'arresto per l'ex Juventus: il Sydney ha rescisso il contratto con il brasiliano - X Vai su X
GUAI PER DOUGLAS COSTA L’ex attaccante di Juventus e Bayern Monaco, tra le altre, è stato arrestato in Brasile per debiti legati al mantenimento dei figli, lo stesso motivo che lo portò anche in carcere nel 2023. I problemi legali gli hanno inoltre impedito di t - facebook.com Vai su Facebook
Mandato d'arresto per Douglas Costa, l'ex Juve nei guai: cosa ha deciso il Tribunale; Douglas Costa nei guai, mandato d'arresto per l'ex Juventus: il Sydney ha rescisso il contratto con il brasiliano; Douglas Costa nei guai per debiti: c’è un mandato d’arresto.
"Mandato d'arresto per Douglas Costa", l'ex Juve nei guai: cosa ha deciso il Tribunale - Brutto momento per il brasiliano, che è stato scaricato dal Sydney dopo essere finito al centro di un caso giudiziario nel suo Paese ... Come scrive tuttosport.com
Mandato d'arresto per l'ex Juventus Douglas Costa. Il Sydney rescinde il contratto - Nei confronti del 35enne, ex Juventus ed ex Bayern Monaco, è stato emesso un mandato d'arresto dal tribunale di Porto Alegre. Si legge su msn.com