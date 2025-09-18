Ex consigliere comunale di Forza Italia travolto e ucciso sulla Marecchiese chiesto il processo per l' automobilista

L'accusa è quella di omicidio stradale e, la Procura di Rimini, ha chiesto il rinvio a giudizio per il 41enne che, il 24 novembre del 2024, travolse e uccise l'ex consigliere comunale 48enne di Santarcangelo Massimiliano Crivellari. Il dramma si era consumato nel tardo pomeriggio quando la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it