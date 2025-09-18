Tempo di lettura: 2 minuti E’ un periodo d’oro quello che sta vivendo Alessandro Nunziante, ex portiere del Benevento che è stato acquistato in estate dall’ Udinese. Dopo la convocazione con l’Italia U19 ad agosto, ora per l’ex numero 1 della Strega è arrivata la chiamata della Nazionale U20 per il Mondiale di categoria in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile con gli Azzurrini inseriti nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba. Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 21 calciatori nati dal 2005 al 2007 che si raduneranno domenica 21 settembre a Roma con la partenza fissata martedì 23 settembre alla volta di Santiago. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Benevento, periodo d’oro per Nunziante: convocato per i Mondiali in Cile con l’Italia U20