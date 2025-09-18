' Evvai - Mobilità per tutti' un fine settimana dedicato a innovazione e sostenibilità
Il titolo dell'iniziativa è 'Evvai - Mobilità per tutti'. Un appuntamento dedicato all'innovazione e alla sostenibilità in programma sabato 20 settembre dalle 9 alle 18, e domenica 21 settembre dalle 10 alle 18, nell'area dell'Acquedotto monumentale, in piazza XXIV Maggio a Ferrara.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
