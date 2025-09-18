Eventi a Fontana, la rassegna che trasforma i Giardini dell’Acqua Paola al Gianicolo in un salotto all’aperto

Settembre porta con sé una nuova occasione per vivere Roma attraverso la musica, il teatro e l’arte. Ai Giardini dell’Acqua Paola, uno degli angoli più affascinanti del Gianicolo, torna la quarta edizione della rassegna “ Eventi a Fontana ”, un appuntamento che unisce spettacolo e cultura in una delle cornici più suggestive della Capitale. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> La rassegna, organizzata dall’Associazione culturale Il Posto delle Fragole con la direzione artistica di Gabriele Manili, propone un programma ricco di spettacoli, concerti, incontri e conferenze a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Funweek.it