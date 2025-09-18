Eventi a Fontana la rassegna che trasforma i Giardini dell’Acqua Paola al Gianicolo in un salotto all’aperto
Settembre porta con sé una nuova occasione per vivere Roma attraverso la musica, il teatro e l’arte. Ai Giardini dell’Acqua Paola, uno degli angoli più affascinanti del Gianicolo, torna la quarta edizione della rassegna “ Eventi a Fontana ”, un appuntamento che unisce spettacolo e cultura in una delle cornici più suggestive della Capitale. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> La rassegna, organizzata dall’Associazione culturale Il Posto delle Fragole con la direzione artistica di Gabriele Manili, propone un programma ricco di spettacoli, concerti, incontri e conferenze a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: fontana - rassegna
Spettacoli e cultura ai Giardini dell’Acqua Paola: torna la rassegna ‘Eventi a Fontana’
Spettacoli e cultura ai Giardini dell’Acqua Paola: torna la rassegna ‘Eventi a Fontana’
Eventi a Fontana, la rassegna che trasforma i Giardini dell’Acqua Paola al Gianicolo in un salotto all’aperto
La rassegna “Le Dolomiti più Note” continua con il concerto LA SCOZIA IN CADORE, in programma sabato 6 settembre in località Fontana del Sas a Tai, Comune di Pieve di Cadore. • Suonerà il gruppo Cateaters Pipe Band, con un repertorio di autentich - facebook.com Vai su Facebook
La nostra Europa non si rassegna alla guerra Intervista a Paolo Ciani,di @santegidionews, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera e tra i promotori di Rete Civica Solidale Umberto De Giovannangeli, l’Unità - X Vai su X
Eventi a Fontana 2025: la rassegna culturale gratuita che incanta Roma dal Gianicolo; Eventi a Fontana ai Giardini dell'Acqua Paola; A settembre Municipio 9 si trasforma in un grande palcoscenico gratuito a cielo aperto con il Teatro Fontana!.
Eventi a Fontana, la rassegna che trasforma i Giardini dell’Acqua Paola al Gianicolo in un salotto all’aperto - Settembre porta con sé una nuova occasione per vivere Roma attraverso la musica, il teatro e l’arte. Come scrive msn.com
Roma, in arrivo la quarta edizione di "Eventi a Fontana": arte, spettacoli e laboratori ai Giardini dell’Acqua Paola - Settembre porta con sé un’occasione imperdibile per vivere Roma in modo diverso: torna la quarta edizione di “Eventi a Fontana”, la rassegna culturale ospitata ... Riporta msn.com