Evasione IVA record sequestri a una società irpina | 25 milioni di frode
Tempo di lettura: 2 minuti Al termine di un’articolata attività d’indagine delegata e coordinata da questa Procura della Repubblica, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il locale Tribunale, fino alla concorrenza della somma pari a circa cinque milioni di euro nei confronti di una società irpina operante nel settore del commercio di prodotti elettronici, tramite svariati punti vendita dislocati sul territorio nazionale sotto l’insegna di un noto marchio. Le attività investigative, sviluppate dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, hanno permesso di ricostruire, allo stato delle indagini, una articolata frode fiscale per oltre venticinque milioni di euro, posta in essere attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di società “cartiere” che ha consentito alla società oggetto di indagini di evadere una ingente somma in materia di Imposta sul Valore Aggiunto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: evasione - record
Non disturbare gli amici del padrone L’irrituale visita del viceministro dell’economia Maurizio Leo e del direttore generale dell’Agenzia delle entrate Vincenzo Carbone, ai magistrati che indagano su un’evasione fiscale record di Amazon Roberto Ciccarelli - X Vai su X
Evasione fiscale e Grande Torino | Sant’Anna, serve un sistema informatico efficiente | Più cura per piazza Castello | Strada Superga, peggiora il degrado - facebook.com Vai su Facebook
Sequestro da 6 mln a protagonista video-scandalo in Consiglio regionale con De Crescenzo; Maxi sequestro per TikToker del video scandalo in consiglio regionale con Rita De Crescenzo; Sequestro per protagonista video-scandalo in Consiglio regionale.
Fatture false ed evasione dell'Iva, scoperta maxi frode a Napoli - Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato beni mobili e immobili per 5. Riporta ansa.it
Napolitano store, scoperta maxi frode: fatture false ed evasione dell'Iva - Commercializzavano "in nero" telefonini di ultima generazione a prezzi molto più bassi di quelli di mercato che però il cliente doveva assolutamente pagare in contanti: i militari del Nucleo di Polizi ... Si legge su ansa.it