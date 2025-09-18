Euro e la vita oltre il buio della Sla | Io e gli amici al bar così reagisco

Macerata, 18 settembre 2025 – “Ho visto il buio più profondo. Poi, però, ho deciso di vivere quello che ho con leggerezza e con il sorriso. E questo è possibile grazie a mia moglie, ai miei figli e alla coralità del gruppo di amici con i quali quotidianamente ci troviamo in “ufficio” per prendere un caffè, una birra o per consumare un gelato”. L’ufficio, come lo chiama Euro Severini di Corridonia, malato di Sla, è il bar gelateria “Gelatomania” di via Trento, gestito da Mariano Canullo il “regista” di questi ritrovi. Una risposta piena di energia contro una malattia terribile che oggi, giornata nazionale della Sla, costituisce un fattore di speranza non solo per Euro, ma anche per i tanti che condividono la sua situazione, a partire da Alberto Marinelli, anche lui di Corridonia, città che conta cinque persone affette da questa terribile patologia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Euro e la vita oltre il buio della Sla: “Io e gli amici al bar, così reagisco”

