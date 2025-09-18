estratto dal massacro della casa di riposo di autumn springs

Nel panorama della narrativa horror, le novità di quest’anno si arricchiscono con l’uscita di un romanzo che promette di sorprendere gli appassionati del genere. La nuova opera dello scrittore Philip Fracassi, intitolata The Autumn Springs Retirement Home Massacre, rappresenta un mix innovativo tra horror sovrannaturale, slasher sanguinoso e thriller psicologico. La pubblicazione è prevista per il 30 settembre 2025 ed è distribuita da Tor Nightfire. In questo articolo si analizzeranno i dettagli principali dell’opera, la trama e le caratteristiche distintive del romanzo. presentazione del romanzo The Autumn Springs Retirement Home Massacre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

