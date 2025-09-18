Estorce denaro ai suoi operai | arrestato capocantiere
Milano, 18 settembre 2025 – I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato un dipendente di una società edile per il reato di estorsione continuata aggravata. L'attività investigativa, condotta dai finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano di Milano, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di un capocantiere ritenuto autore di sistematiche minacce e richieste di denaro nei confronti degli operai assegnati alla sua squadra. L'indagato, sfruttando lo stato di bisogno dei lavoratori da lui coordinati, pretendeva dagli stessi la retrocessione di una quota del loro stipendio minacciando di licenziarli qualora non avessero ottemperato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
